صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوم افواج اور اداروں کیساتھ ہے ، دہشت گردی قبول نہیں:سید تصدق حسین

  • فیصل آباد
عوم افواج اور اداروں کیساتھ ہے ، دہشت گردی قبول نہیں:سید تصدق حسین

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)انجمنِ حسینیہ رجسٹرڈ امام بارگاہ قصرِ بتول کے سید تصدق حسین نقوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری قوم افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔

ان کے مطابق دہشت گرد عناصر کا دین اور اسلام سے کوئی سروکار نہیں اور یہ عناصر ملک کو کمزور کرنے کی ناکام سازش کر رہے ہیں۔سید تصدق حسین نقوی نے مزید کہا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ہم افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہید سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کا نام روشن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

موسم کی تبدیلی:خسرے نے بچوں کو لپٹ میں لینا شروع کر دیا

فاسٹ فوڈ،بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف

ٹماٹر مرغی کے گوشت سے مہنگا،500روپے کلوہوگیا

ادبی روایت ایم کیو ایم پاکستان کی سرپرستی کے بغیر نامکمل ، خالد مقبول

پولیو ورکرز ملک کے اصل ہیرو ہیں،کمشنر کراچی

فوج کی غیر مشروط حمایت،وہ بھی گلے لگائیں،آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر