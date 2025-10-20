عوم افواج اور اداروں کیساتھ ہے ، دہشت گردی قبول نہیں:سید تصدق حسین
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)انجمنِ حسینیہ رجسٹرڈ امام بارگاہ قصرِ بتول کے سید تصدق حسین نقوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری قوم افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔
ان کے مطابق دہشت گرد عناصر کا دین اور اسلام سے کوئی سروکار نہیں اور یہ عناصر ملک کو کمزور کرنے کی ناکام سازش کر رہے ہیں۔سید تصدق حسین نقوی نے مزید کہا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ہم افواجِ پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہید سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کا نام روشن ہے ۔