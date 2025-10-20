گو جرہ :بازاروں کے داخلی راستوں پر زنجیر ، شہریوں کا گزرنا محال
گوجرہ (نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی گوجرہ کی جانب سے رکشاؤں کی آمد و رفت روکنے کے لیے شہر بھر کے بازاروں کے داخلی راستوں پر سنگل نصب کر دئیے گئے ، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
میونسپل کمیٹی نے رکشوں کو بازاروں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مختلف مقامات پر زنجیر لگا کر راستے بند کر دئیے ، تاہم اس اقدام سے رکشہ ڈرائیوروں اور ریڑھی بانوں نے سنگل کی آڑ میں رکشے اور ریڑھیاں کھڑی کر کے راستے مکمل بند کر دئیے ۔اس صورتحال کے باعث شہریوں کے لیے بازاروں میں موٹرسائیکل، سائیکل حتیٰ کہ پیدل گزرنا بھی مشکل ہو گیا ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ رکشوں کی آمد و رفت پر قابو پانے کے بجائے انتظامیہ کے اس اقدام سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔