مظہر اعوان کی صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خاں سے ملاقات، مبارکباد دی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سیاسی و سماجی ہر دلعزیز شخصیت مظہر اعوان نے صوبائی وزیرِ قانون رانا اقبال خاں سے خصوصی ملاقات کی اور وزارتِ قانون کا قلمدان سنبھالنے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ رانا اقبال خاں نے ہمیشہ مثبت سیاست کو فروغ دیا ہے اور علاقائی تعمیر و ترقی کے ساتھ ملکی سلامتی و استحکام کے لیے گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔رانا اقبال خاں کا شمار ملک کے اہم ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے ۔ ملاقات کے دوران صوبائی وزیر قانون نے مظہر اعوان کی لازوال محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل ملک پاکستان کا حقیقی سرمایہ ہے ۔