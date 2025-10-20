چناب نگر:گندگی، سیوریج اوور فلو، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ
مچھر اور مکھیوں کی افزائش سے ملیریا اور ٹائیفائیڈ کے کیسز میں اضافہ ہو نے لگا
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح کے علاقوں میں گندگی کے ڈھیر اور بند سیوریج لائنوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ گلیوں میں گٹروں کا گندہ پانی جمع ہونے سے بدبو اور تعفن نے فضا مکدر کر دی، جبکہ مچھر اور مکھیوں کی افزائش سے ملیریا اور ٹائیفائیڈ کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے ۔چناب نگر کے مختلف علاقوں میں سیوریج نالے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، جس کے باعث گٹروں کا پانی گھروں اور گلیوں میں داخل ہو گیا ہے ۔ متعدد محلوں میں کچرے کے انبار لگے ہیں جو تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیہ کو شکایات درج کرانے کے باوجود صفائی کا کوئی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔شہریوں نے میونسپل کمیٹی کے حکام سے فوری نوٹس لینے اور صفائی و نکاسی آب کے انتظامات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے ۔