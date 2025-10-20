صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے :مقررین

  • فیصل آباد
عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے :مقررین

شعائرِ اسلام کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی

چناب نگر (نامہ نگار )ختمِ نبوت اسلامک سینٹر چناب نگر میں منعقدہ ختمِ نبوت تربیتی ورکشاپ سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختمِ نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ اور شریعتِ محمدی ﷺ کی اساس ہے ۔ ختمِ نبوت کا تحفظ دراصل ذاتِ اقدس نبی کریم ﷺ کے تقدس کا تحفظ ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسلام امن، سلامتی اور آشتی کا دین ہے ، نبی اکرم ﷺ کے بتائے گئے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دینِ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ۔علما کرام نے کہا کہ عقیدہ ختمِ نبوت مسلمان کے ایمان کی اساس ہے ، قرآن پاک سرچشمۂ ہدایت ہے ، اور شعائرِ اسلام کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام مسلمانوں کا وطن ہے ، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر قائم ہے ، اور تمام مسائل کا حل بھی انہی تعلیمات پر عمل میں مضمر ہے ۔انہوں نے کہا کہ ناموسِ رسالت ﷺ کے تحفظ کیلئے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کامل مومن ہونے کی پہلی شرط ختمِ نبوت پر کامل یقین ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیاں، دالیں اور گوشت مہنگے، ٹماٹر 600 روپے کلو فروخت، عوام پریشان

فروہ عامر کے جوہرآباد کالج چوک امام بارگاہ حسینیہ چوک ،نسیم کالونی سمیت مختلف علاقوں کے دورے

پنجاب کالج بھلوال کی سرگودھا بورڈ میں 3 نمایاں پوزیشنز،کالج میں ٹاپرز کا پُرتپاک استقبال

انٹرنیشنل الکرم انسٹی ٹیوٹ بھیرہ کے زیر اہتمام چوتھی بین الاقوامی سیرت کانفرنس

انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز

مسلم لیگی حکومت کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر