عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے :مقررین
شعائرِ اسلام کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی
چناب نگر (نامہ نگار )ختمِ نبوت اسلامک سینٹر چناب نگر میں منعقدہ ختمِ نبوت تربیتی ورکشاپ سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختمِ نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ اور شریعتِ محمدی ﷺ کی اساس ہے ۔ ختمِ نبوت کا تحفظ دراصل ذاتِ اقدس نبی کریم ﷺ کے تقدس کا تحفظ ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسلام امن، سلامتی اور آشتی کا دین ہے ، نبی اکرم ﷺ کے بتائے گئے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دینِ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ۔علما کرام نے کہا کہ عقیدہ ختمِ نبوت مسلمان کے ایمان کی اساس ہے ، قرآن پاک سرچشمۂ ہدایت ہے ، اور شعائرِ اسلام کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام مسلمانوں کا وطن ہے ، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر قائم ہے ، اور تمام مسائل کا حل بھی انہی تعلیمات پر عمل میں مضمر ہے ۔انہوں نے کہا کہ ناموسِ رسالت ﷺ کے تحفظ کیلئے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کامل مومن ہونے کی پہلی شرط ختمِ نبوت پر کامل یقین ہے ۔