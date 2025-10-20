پرائس کنٹرول مہم کا رخ غریبوں کی طرف، ذخیرہ اندوز محفوظ
ضلعی و تحصیل افسر طاقتور گراں فروش مافیا کیخلاف کارروائی سے گریز کر رہے :نعیم اختر
پیرمحل (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے مہنگائی کے پیش نظر قیمتوں پر کنٹرول رکھنے کے احکامات کے باوجود، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں غریب دکانداروں، ریڑھی بانوں اور ٹھیلے والوں تک محدود ہو گئی ہیں۔صدر پاکستان لیبر اتحادی یونین نعیم اختر جانباز نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی اس مہم کا رخ بڑے ذخیرہ اندوزوں کی طرف موڑا جائے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی و تحصیل افسر طاقتور گراں فروش مافیا کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہے ہیں جبکہ معمولی خلاف ورزی پر غریب ٹھیلے بانوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس روش سے دوہرا نقصان ہو رہا ہے اصلی ذخیرہ اندوز بے لگام ہیں اور غریب مزدور طبقہ جرمانوں اور مقدمات کی بھینٹ چڑھ رہا ہے ، جس سے ان کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں۔نعیم اختر جانباز نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ غریبوں کے بجائے بڑے ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروش مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔