روزنامہ دنیا کی نشاندہی پر ا یوسی 144 میں صفائی کا عملہ پہنچ گیا
صفائی کا عمل ہفتہ وار بنیادوں پر یقینی بنایا جائے ،تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے :شہری
پینسرہ (نمائندہ دنیا) دنیا کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے یونین کونسل 144 چک نمبر 245 ر ب عباس پور، آبادی حسین آباد اور سید والا میں صفائی کا عملہ پہنچ گیا۔فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ طویل عرصے سے نہ آنے اور صفائی کی ابتر صورتحال پر روزنامہ دنیا نے چند روز قبل نشاندہی کی تھی، یاد رہے کہ یونین کونسل 144 عباس پور کے دیہات میں صفائی کا عملہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ بعد چکر لگاتا ہے ، جس کے باعث صفائی کی صورتحال اکثر خراب رہتی ہے ۔شہریوں نے ضلعی حکومت سے اپیل کی ہے کہ صفائی ستھرائی کا عمل کم از کم ہفتہ وار بنیادوں پر یقینی بنایا جائے اور حسین آباد میں مین رنگ روڈ کے اطراف موجود نالے سے تجاوزات ہٹا کر صفائی کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھا جائے ۔