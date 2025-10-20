ڈینگی کی روک تھام ، تمام محکموں کو متحرک رہنے کی ہدایت
بارشوں کے موسم میں لاروا کی افزائش کے خدشات ہوتے ہیں :اے سی وقاص
پیرمحل (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کی زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر آفس پیرمحل میں ڈینگی مچھر کی افزائش کی روک تھام سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈاکٹر مزمل حسین (میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال)، اسحاق شاہ (فوڈ انسپکٹر)، اکرام الحق (سینئر ریڈر اے سی آفس) سمیت تحصیل کے دیگر افسروں نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ڈینگی کی افزائش کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ڈاکٹر مزمل حسین نے کہا کہ سردی اور بارشوں کے موسم میں ڈینگی لاروا کی افزائش کے خدشات موجود رہتے ہیں، اس لیے صفائی ستھرائی پر عمل ضروری ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے مزید ہدایت کی کہ کباڑ خانوں، گوداموں، تعمیراتی مقامات، خالی پلاٹوں اور گراؤنڈز میں ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔