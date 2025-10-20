صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختمِ نبوت کا دفاع،صحابہؓ کی عظمت پر جانیں قربان کرینگے ، علما

  • فیصل آباد
قرآن و سنت کے عملی نفاذ کے لیے کوششوں کو تیز کرنا وقت کی ضرورت ہے

گوجرہ (نمائندہ دنیا )مرکزی جمعیت اہلحدیث کے معروف عالمِ دین علامہ ناصر مدنی آف لاہور، مولانا عبدالقادر عثمان سرپرستِ اعلیٰ مرکزیہ، مولانا صاحبزادہ شیخین توحیدی جنرل سیکرٹری AYF پنجاب اور مولانا حافظ محمد عمران شاکر صدر AYF تحصیل گوجرہ نے کہا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ختمِ نبوتؐ کے تحفظ اور صحابہ کرامؓ کے دفاع کے لیے کوشاں رہیں گے اور ان کی عظمت پر اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کے عملی نفاذ کے لیے کوششوں کو تیز کرنا اور نوجوان نسل کو فحاشی، بے راہ روی، نشے اور دیگر معاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔

وہ چک نمبر 355 ج ب روچارام میں میاں محمد شفیق کے ڈیرہ پر منعقدہ محفلِ ذکرِ مصطفیؐ سے خطاب کر رہے تھے ۔ضلعی امیر حافظ محمد عبداللہ افضل گجر، ناظم اعلیٰ تحصیل گوجرہ میاں محمد افضل، ناظم مالیات محمد ریاض چوہدری، مولانا عابدالرحمن رندھاوا، چوہدری خرم گجر، جنرل سیکرٹری AYF مولانا عدنان افضل گجر اور میاں حبیب الرحمن بھی موجود تھے ۔علمائے کرام نے کہا پاکستان کلمۂ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے جس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے ، انشااللہ یہ ملک تاقیامت قائم و دائم رہے گا۔انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دینی جماعتوں نے ہمیشہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کی ہے ۔

 

