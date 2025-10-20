صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں نو عمر اسیران کیلئے کمپیوٹر لیب قائم

  • فیصل آباد
ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں نو عمر اسیران کیلئے کمپیوٹر لیب قائم

لیب کا مقصد نو عمر اسیران کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے :ڈی سی

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں مخیر حضرات کے تعاون سے نو عمر اسیران کے لیے جدید کمپیوٹر لیب قائم کر دی گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کرکے لیب کا افتتاح کیا۔انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمپیوٹر لیب کے قیام کا مقصد نو عمر اسیران کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ تکنیکی تعلیم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے خواتین وارڈ، کمپیوٹر لیب، گودام، کچن، ہسپتال اور مختلف بیرکوں کا معائنہ کیا، قیدی مریضوں کی عیادت کی اور علاج و معالجہ سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا۔انہیں جیل میں سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ قانون کے مطابق قیدیوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : پیرافورس کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تھڑے مسمار دکانیں سیل

کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

گیپکو کے کروڑوں روپے کے ایل ٹی پرپولز منصوبے مکمل

تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

نوکھر کا رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر