ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں نو عمر اسیران کیلئے کمپیوٹر لیب قائم
لیب کا مقصد نو عمر اسیران کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے :ڈی سی
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں مخیر حضرات کے تعاون سے نو عمر اسیران کے لیے جدید کمپیوٹر لیب قائم کر دی گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کرکے لیب کا افتتاح کیا۔انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمپیوٹر لیب کے قیام کا مقصد نو عمر اسیران کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ تکنیکی تعلیم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔مزید برآں، ڈپٹی کمشنر نے خواتین وارڈ، کمپیوٹر لیب، گودام، کچن، ہسپتال اور مختلف بیرکوں کا معائنہ کیا، قیدی مریضوں کی عیادت کی اور علاج و معالجہ سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا۔انہیں جیل میں سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ قانون کے مطابق قیدیوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔