ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال کا پراسیکیوشن دفتر جھنگ کا دورہ
ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سجیلہ نذیر سے ملاقات ،قانونی امور پر تبادلہ خیال
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال تارڑ نے ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن دفتر جھنگ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سجیلہ نذیر سے ملاقات کی۔ملاقات میں قانونی امور اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر سیشن جج اور ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے دفتر کے احاطے میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔انہوں نے سجیلہ نذیر کی قیادت میں محکمے کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ شجرکاری ماحول کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے ، شہریوں کو بھی اس قومی ذمہ داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ۔