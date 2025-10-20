صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیڈٹ کالج جھنگ میں سائنس اینڈ آرٹس ایگزیبیشن کا انعقاد

  فیصل آباد
طلبہ نے سائنسی ماڈلز، آرٹ ورک کے ذریعے صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کیڈٹ کالج جھنگ میں سالانہ سائنس اینڈ آرٹس ایگزیبیشن 2025 شاندار اور پروقار انداز میں منعقد ہوئی۔تقریب میں ضلع جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 20 سے زائد اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔طلبہ نے سائنسی ماڈلز، تحقیقی منصوبوں اور آرٹ ورک کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔مہمانِ خصوصی شیخ نسیم عادل، ڈی آئی جی پنجاب پولیس کامران عادل، ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر، مہر اکرم بھروانہ سی ای او ضلع کونسل، اور ناصرہ پروین ڈی ای او ایجوکیشن جھنگ شامل تھے ۔

مہمانانِ خصوصی نے اسٹالز کا معائنہ کیا اور طلبہ کی کاوشوں کو سراہا۔ڈی آئی جی کامران عادل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے نوجوان ہی کل کے لیڈر ہیں، اور کیڈٹ کالج جھنگ نظم و ضبط اور معیارِ تعلیم میں نمایاں ادارہ ہے ۔سی ای او کیڈٹ کالج کمانڈر صہیب فاروق نے کہا کہ ادارہ اپنے کیڈٹس کو نصابی اور عملی تربیت فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔کمانڈنٹ مغیرہ بن صہیب نے کہا کہ ایسے علمی و فنی پروگرام طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔آخر میں مہمانانِ خصوصی کو یادگاری شیلڈز اور نمایاں طلبہ کو انعامات دئیے گئے ۔

 

