پیرمحل :قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی، قیمتی سرکاری رقبہ واگزار

  • فیصل آباد
پیرمحل :قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی، قیمتی سرکاری رقبہ واگزار

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر کارروائی ، تعمیر شدہ دکانیں مسمار کر دی گئیں

پیرمحل (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کی زیر نگرانی نائب تحصیلدار غلام مرتضیٰ، حلقہ پٹواری بابر سلطان، عملہ میونسپل کمیٹی اور دیگر محکموں کے تعاون سے قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر کارروائی کے دوران سی پلاٹ خانجوان میں لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی کمرشل رقبہ واگزار کروایا گیا۔اس موقع پر انکروچمنٹ انسپکٹر اکرم مجاہد، رضوان نقشبندی، بابا عدنان ساغر، شاہد لطیف (کمپیوٹر آپریٹر)، محکمہ مال، پولیس نفری، انکروچمنٹ سکواڈ، میونسپل کمیٹی اور محکمہ سول ڈیفنس کے اہلکار موجود تھے ۔کارروائی کے دوران بھاری مشینری کی مدد سے قبضہ مافیا کی تعمیر شدہ دکانیں مسمار کر دی گئیں۔اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے کہا کہ حکومتی اثاثوں کے تحفظ کے لیے انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہے ، سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قبضے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔

 

