گرانفروشی، اشیاکے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے
2 وقت کی روٹی بمشکل کمانے والا اب بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں گراں فروشی عروج پر پہنچ گئی ہے ، اشیائے خوردونوش کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں جبکہ گراں فروش اپنی من مرضی کے ریٹس پر عوام کو اشیائے ضروریہ فروخت کر رہے ہیں۔ متعدد اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر کے ناجائز منافع خوری جاری ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے گراں فروشی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔ آمدن میں اضافہ نہ ہونے کے باوجود روزمرہ اشیاء کے نرخوں میں ہوشربا اضافہ باعثِ تشویش ہے ۔ دو وقت کی روٹی بمشکل کمانے والا شہری اب بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں عوامی مشکلات سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ انتظامی افسراختیارات کے باوجود گراں فروشوں کے خلاف خاطر خواہ کارروائی نہیں کر رہے۔ شہریوں نے وزیر اعلی سے فوری نوٹس لینے اور مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔