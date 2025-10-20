زرعی یونیورسٹی میں وارث شاہؒ کانفرنس 21اکتوبر کو منعقد ہوگی
پنجابی ادب، تصوف اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کا عزم ، ممتاز محققین شریک ہو نگے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں عظیم صوفی شاعر حضرت وارث شاہؒ کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے ایک شاندار وارث شاہ کانفرنس 21 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔یہ کانفرنس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے زیرِ اہتمام منعقد کی جا رہی ہے ۔ کانفرنس کا مقصد نوجوان نسل کو وارث شاہؒ کے افکار میں پنہاں حکمت، محبت، اخلاقیات اور انسانی قدروں کے پیغام سے روشناس کرانا ہے ۔چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان اس تقریب کے مہمانِ اعزاز ہوں گے۔
جبکہ ڈین پروفیسر ڈاکٹر شازیہ رمضان کے مطابق اس کانفرنس کا بنیادی مقصد وارث شاہؒ کے لازوال شاہکار ہیر وارث شاہ کے فلسفیانہ، ادبی اور ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے ۔ان کے مطابق وارث شاہؒ کا کلام پنجابی ادب کا قیمتی سرمایہ ہے جس میں پنجاب کی ثقافت، معاشرت اور لوک دانش کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے ۔ کانفرنس میں ملک بھر سے ممتاز ماہرینِ لسانیات، ادبی نقاد، محققین اور دانشور شرکت کریں گے جو وارث شاہؒ کی شاعری میں موجود تصوف، محبت اور سماجی انصاف کے پیغامات پر مبنی تحقیقی مقالات پیش کریں گے ۔