زرعی تربیتی کورس اختتام پذیر، 14ممالک کے ماہرین کی شرکت

  • فیصل آباد
زرعی تربیتی کورس اختتام پذیر، 14ممالک کے ماہرین کی شرکت

غذائی معیار کی بہتری کے لیے جدید میوٹیشن بریڈنگ تکنیکوں پر عملی تربیت دی گئی

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان اٹامک انرجی کمیشن (پی اے ای سی) کے زیرِ انتظام تحقیقی ادارے نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بائیولوجی (نیاب) میں زراعت سے متعلق علاقائی تربیتی کورس اختتام پذیر ہوگیا۔یہ تربیتی کورس 6 اکتوبر کو شروع ہوا تھا جس کا عنوان \"غذائی معیار کی بہتری کے لیے اعلیٰ درجے کی میوٹیشن بریڈنگ تکنیکوں کا استعمال\" تھا۔ یہ پروگرام بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (IAEA) کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت 14 رکن ممالک بنگلہ دیش، کمبوڈیا، چین، فجی، انڈونیشیا، لاؤ پی ڈی آر، ملائیشیا، منگولیا، میانمار، نیپال، فلپائن، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ویتنام کے 30 شرکاء نے حصہ لیا، جبکہ آئی اے ای اے کے دو بین الاقوامی ماہرین بھی شریک ہوئے ۔اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف سلیم، ڈائریکٹر جنرل زراعت و بائیوٹیکنالوجی تھے ۔ انہوں نے آئی اے ای اے ، نیاب اور تمام شرکاء کو انٹرایکٹو تربیتی کورس کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔

 

