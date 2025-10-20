ناقص و سمگل شدہ ایرانی تیل کی فروخت، انتظامیہ خاموش
انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی غفلت کے باعث معیار چیکنگ کا عمل غیر فعال، گاڑیاں متاثر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی عدم توجہی اور غفلت کے باعث فیصل آباد میں پٹرول پمپس پر ڈیزل و پٹرول کے معیار کی جانچ کا عمل مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا ہے ۔ متعدد پٹرول پمپس پر ناقص اور سمگل شدہ ایرانی تیل فروخت ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے ۔فیصل آباد میں سینکڑوں پٹرول پمپس موجود ہیں جہاں روزانہ لاکھوں لیٹر پٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جاتا ہے اور یومیہ کروڑوں روپے ٹیکس کی مد میں سرکاری خزانے میں جمع ہوتے ہیں، مگر ضلعی انتظامیہ اور انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی غفلت کے باعث ایندھن کے معیار کی جانچ نہیں کی جا رہی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض پٹرول پمپس پر مبینہ طور پر ایرانی تیل ملایا جا رہا ہے ، تاہم انتظامیہ کی جانب سے نہ تو کسی قسم کی چیکنگ کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔ ماہرین کے مطابق غیر معیاری پٹرول اور ڈیزل کے استعمال سے گاڑیوں کے فیول پمپ، جیٹ، ہیڈ، سلنڈرز اور انجن متاثر ہوتے ہیں جبکہ ایگزاسٹ پائپ سے سیاہ دھواں خارج ہونے سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی ادارے عوامی مسائل سے مکمل طور پر لاتعلق ہیں پمپ مالکان کے اثر و رسوخ کے باعث ضلعی انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے اور مافیا کو گرانفروشی و جعلسازی کی کھلی چھوٹ حاصل ہے ۔