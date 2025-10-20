صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ،مارکیٹ کمیٹی کی غفلت ،ریٹ لسٹوں میں تاخیر

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر رپورٹر)ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث ریٹ لسٹوں کی وقت پر ترسیل ممکن نہ ہوسکی ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کا فائدہ گرانفروش اٹھاتے ہیں .ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث دکانوں پر ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کا سلسلہ بند نہ ہوسکا دکانوں پر ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں گرانفروش فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیکیداروں کی جانب سے دکانوں پر دوپہر دو سے تین بجے تک ریٹ لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں اور اس وقت تک دکاندار آدھے سے زیادہ سامان فروخت کرچکے ہیں ہوتے ہیں ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کا مسئلہ تحصیلوں کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے تحصیل سے ملحقہ دیہات اور قصبوں میں سبزی پھلوں اور گوشت کی دکانوں ریڑھیوں اور چھابڑیوں پر ریٹ لسٹیں نہ پہنچنے کی وجہ سے گرانفروش مرضی کے دام پر چیزیں فروخت کرتے رہتے ہیں مگر ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. 

 

