ٹریفک پولیس چنیوٹ کی کارروائیاں ایک دن میں 356 گاڑیوں کے چالان، 3 لاکھ 42 ہزار جرمانہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او عبداﷲ احمد کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی نگرانی میں ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔
گزشتہ 24 گھنٹوں میں 356 گاڑیوں کے چالان کرتے ہوئے 3 لاکھ 42 ہزار 750 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔16 کم عمر ڈرائیور، 11 بغیر ہیلمٹ سوار اور 40 بغیر لائسنس ڈرائیوروں کیخلاف کارروائی کی گئی۔ڈی پی او نے کہا کہ شہریوں کے محفوظ سفر کے لیے آگاہی مہم بھی جاری ہے ، عوام قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔