چنیوٹ :غیر ملکیوں اور چینی باشندوں کی سکیورٹی مزید سخت
ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ،ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی شرکت
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل، ڈی پی او عبداﷲ احمد اور میجر پاک آرمی ارتضیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس میں ٹریفک مینجمنٹ، انسداد گداگری و منشیات اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ غیر ملکیوں اور چینی باشندوں کی سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے ، بجلی چوروں کے خلاف مہم میں فیسکو کو آن بورڈ لیا گیا ہے ۔ ایل پی جی ریفلنگ، منی پٹرول پمپس اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔میجر ارتضیٰ نے ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ بہتر کوآرڈینیشن سے اہداف کی تکمیل ممکن ہو رہی ہے ۔