صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی لاروا کی افزائش پر نظر رکھی جائے ، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

  • فیصل آباد
ڈینگی لاروا کی افزائش پر نظر رکھی جائے ، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

انسدادِ ڈینگی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ، ان ڈور سرویلنس پر توجہ دینے کی تاکید

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ڈینگی لاروا کی ممکنہ افزائش گاہوں پر گہری نظر رکھی جائے اور انسدادی اقدامات بلاتعطل جاری رہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خاص طور پر ان ڈور سرویلنس پر بھرپور توجہ دی جائے تاکہ ڈینگی کو افزائش کا موقع نہ مل سکے ۔انہوں نے یہ بات ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں انسدادِ ڈینگی اقدامات پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت، لوکل گورنمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کو ہدایت کی کہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے موافق مقامات کا بار بار سروے کیا جائے ، اور جہاں لاروا پایا جائے وہاں فوری طور پر کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے ۔انہوں نے ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، قبرستانوں، نرسریوں اور دیگر ہاٹ سپاٹس کی روزانہ چیکنگ کی بھی تاکید کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : پیرافورس کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تھڑے مسمار دکانیں سیل

کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

گیپکو کے کروڑوں روپے کے ایل ٹی پرپولز منصوبے مکمل

تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

نوکھر کا رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر