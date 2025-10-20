ڈینگی لاروا کی افزائش پر نظر رکھی جائے ، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت
انسدادِ ڈینگی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ، ان ڈور سرویلنس پر توجہ دینے کی تاکید
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ڈینگی لاروا کی ممکنہ افزائش گاہوں پر گہری نظر رکھی جائے اور انسدادی اقدامات بلاتعطل جاری رہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خاص طور پر ان ڈور سرویلنس پر بھرپور توجہ دی جائے تاکہ ڈینگی کو افزائش کا موقع نہ مل سکے ۔انہوں نے یہ بات ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں انسدادِ ڈینگی اقدامات پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت، لوکل گورنمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کو ہدایت کی کہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے موافق مقامات کا بار بار سروے کیا جائے ، اور جہاں لاروا پایا جائے وہاں فوری طور پر کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے ۔انہوں نے ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، قبرستانوں، نرسریوں اور دیگر ہاٹ سپاٹس کی روزانہ چیکنگ کی بھی تاکید کی۔