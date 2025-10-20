مویشیوں کو لمپی سکن سے بچانے کیلئے اقدامات کی ہدایت
کمشنر کا لائیو اسٹاک اجلاس، گندم کاشت کے اہداف،پلانٹیشن پروگرام پر بھی بریفنگ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت محکمہ لائیو اسٹاک کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈویژن بھر میں مویشیوں کو لمپی سکن ڈیزیز سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ویکسی نیشن مہم کا جائزہ لیا گیا۔کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ متاثرہ جانوروں کو مویشی منڈیوں سے علیحدہ رکھنے (کورنٹین) کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔ اجلاس میں کمشنر نے ڈویژن میں میٹ ٹیسٹنگ لیب کے قیام کے لیے تجاویز بھی طلب کیں۔مزید برآں، کمشنر نے محکمہ زراعت توسیع کی بریفنگ میں گندم کی کاشت کے اہداف کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کو زرعی آلات کے لیے بلاسود قرضے ، گرین ٹریکٹرز، کسان کارڈ اور سپر سیڈر کی سہولت فراہم کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ گندم کاشت کے ہدف کی تکمیل کے لیے نمبردار کنونشنز، کسانوں سے مسلسل رابطہ اور آگاہی پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھا جائے ۔