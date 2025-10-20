پارکنگ کمپنی، ہسپتالوں میں ضوابط کی دھجیاں اڑانے لگی
الائیڈ ہسپتال ون یا ٹو میں ملازمین ایمرجنسی مریضوں کی گاڑیاں روک کر لواحقین کیلئے اذیت کاسبب بننے لگے ، داخلی راستوں پر پارکنگ پرچی بوتھ ختم کرانے کامطالبہ
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر س)فیصل آباد پارکنگ کمپنی کی جانب سے ہسپتالوں میں قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی جانے لگی ہسپتالوں کے داخلی راستے پر بنائے گئے بوتھ مریضوں اور لواحقین کے لیے درد سر بن گئے ۔ ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی ٹال پلازہ نما بوتھ پر پرچی فیس ادا کیے بغیر ہسپتال میں داخل ہونا ناممکن ہے ۔ ڈراپ لین پر بھی کہیں عملدرآمد نہیں ہورہا۔ تفصیلات کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں بھی دیگر کئی جگہوں کی طرح فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا راج ہے ۔کمپنی محفوظ اور منظم پارکنگ کے لیے بنائی گئی تھی مگر ہسپتالوں میں کام کرنے والے کمپنی ملازمین کمپنی کا اصل مقصد ہی بھول چکے ہیں جیسے ہی کوئی پرائیویٹ گاڑی الائیڈ ہسپتال ون یا الائیڈ ہسپتال ٹو میں داخل ہوتی ہے تو مین گیٹ پر ہی ٹال پلازہ نما پارکنگ بوتھ پر بیٹھے ملازمین اس کا راستہ روک کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوتے ہی پارکنگ پرچی دے کر پارکنگ فیس وصول کرنے کے بعد ہی گاڑی کو ہسپتال میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔
ایمرجنسی صورتحال میں مریض کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے زندگی و موت کی کشمکش والے مریض کو اگر کوئی پرائیویٹ گاڑی میں ہسپتال لے کر پہنچے تو پہلے اسے پارکنگ بوتھ پر کھڑا کرکے جو وقت ضائع کیا جاتا ہے وہ مریض اور لواحقین کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب بنتا ہے ایک ساتھ ایک سے زائد گاڑیاں ہسپتال میں داخل ہوجائیں تو اس سے مزید تاخیر ہوتی ہے پارکنگ کمپنی کے قواعد و ضوابط میں شامل ہوتا ہے کہ ایسی کسی عمارت میں پارکنگ لین فری رکھی جاتی ہے یعنی اگر کسی گاڑی نے مسافر کو اتارنا یا لینا ہے تو اس پر پارکنگ فیس لاگو نہیں ہوتی بلکہ یہ فیس صرف پارک ہونے والی گاڑی پر لاگو ہوتی ہے مگر ہسپتالوں میں پارکنگ لین بھی فری نہیں ہے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے دانستہ طور پر داخلی راستے پر ہی پرچی بوتھ بنائے گئے ہیں تاکہ داخل ہوتے ہی پیسے لے لیے جائیں ہسپتال میں یہ قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈویژنل کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ر ندیم ناصر ڈویژن و ڈسٹرکٹ کے تمام ہسپتالوں کے داخلی راستوں سے پارکنگ پرچی کے بوتھ ختم کروائیں اور مخصوص پارکنگ ایریا میں ہی پرچی دی جائے تاکہ مریض کو ہسپتال پہنچانے میں ہونے والی غیر ضروری تاخیر سے بھی بچا جاسکے اور شہریوں کی جیبوں پر پڑنے والے غیر ضروری بوجھ کو بھی کم کیا جائے ۔