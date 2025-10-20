صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ماحولیات وپرائمری ہیلتھ کی غفلت ، ہسپتالوں میں انسینریٹرز نہ لگنے سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ

  • فیصل آباد
محکمہ ماحولیات وپرائمری ہیلتھ کی غفلت ، ہسپتالوں میں انسینریٹرز نہ لگنے سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ

نجی و سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ کباڑ خانوں پر فروخت یاکوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے جو موذی امراض کا سبب بن رہا ،انسانی صحت کیلئے اہم مسئلہ مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ ماحولیات اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کئیر کی جانب سے انسانی صحت کیلئے اہم مسئلہ مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا، ہسپتالوں میں انسینریٹرز نہ لگ سکے ، ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ موذی امراض کا سبب بن رہا ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث ہسپتالوں میں انسینریٹرز کی موجودگی یقینی نہیں بنائی جاسکی۔ انسینریٹر ایک کنٹینر ہوتا ہے جو بائیولوجیکل کچرے کو تلف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ انسینریٹرز کے استعمال سے میڈیکل ویسٹ کو بیکٹیریا اور وائرس سے پاک کیا جاتا ہے جسکے بعد انفیکشن ہونے یا بیماریاں پھیلنے کے خدشات نہیں رہتے مگر یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے۔

نجی و سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ یا تو کباڑ خانوں میں فروخت کردیا جاتا ہے یا پھر کچرے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے ۔ڈمپنگ سائٹس پر استعمال شدہ سرنجیں،انجکشنز،خالی بوتلیں،استعمال شدہ بلڈ بیگز اور استعمال شدہ پٹیوں سمیت دیگر میڈیکل ویسٹ بھی موجود رہتی ہے جس سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا مسلسل خدشہ ہے ۔ ماہرین بھی صحت اس میڈیکل ویسٹ کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہیں۔ انسینریٹرز والے سنگین معاملے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جارہا ہے ۔شہریوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے ہسپتالوں میں انسنریٹر کی تنصیب کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف

جمعیت اہلحدیث پاکستان کا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ

ایف بی آر کا ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا بہارہ کہو پھلگراں تھانوں کا دورہ، گیٹ بند

راولپنڈی میں کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر