محکمہ ماحولیات وپرائمری ہیلتھ کی غفلت ، ہسپتالوں میں انسینریٹرز نہ لگنے سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ
نجی و سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ کباڑ خانوں پر فروخت یاکوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے جو موذی امراض کا سبب بن رہا ،انسانی صحت کیلئے اہم مسئلہ مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ ماحولیات اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کئیر کی جانب سے انسانی صحت کیلئے اہم مسئلہ مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا، ہسپتالوں میں انسینریٹرز نہ لگ سکے ، ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ موذی امراض کا سبب بن رہا ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث ہسپتالوں میں انسینریٹرز کی موجودگی یقینی نہیں بنائی جاسکی۔ انسینریٹر ایک کنٹینر ہوتا ہے جو بائیولوجیکل کچرے کو تلف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ انسینریٹرز کے استعمال سے میڈیکل ویسٹ کو بیکٹیریا اور وائرس سے پاک کیا جاتا ہے جسکے بعد انفیکشن ہونے یا بیماریاں پھیلنے کے خدشات نہیں رہتے مگر یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے۔
نجی و سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ یا تو کباڑ خانوں میں فروخت کردیا جاتا ہے یا پھر کچرے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے ۔ڈمپنگ سائٹس پر استعمال شدہ سرنجیں،انجکشنز،خالی بوتلیں،استعمال شدہ بلڈ بیگز اور استعمال شدہ پٹیوں سمیت دیگر میڈیکل ویسٹ بھی موجود رہتی ہے جس سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا مسلسل خدشہ ہے ۔ ماہرین بھی صحت اس میڈیکل ویسٹ کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہیں۔ انسینریٹرز والے سنگین معاملے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جارہا ہے ۔شہریوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے ہسپتالوں میں انسنریٹر کی تنصیب کا مطالبہ کیا ہے۔