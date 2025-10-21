کسانوں نے گندم کی سرکاری قیمت 3500روپے من مستردکر دی
حکومت گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کرے :سردار ظفر کھاد، زرعی ادویات، بجلی، گیس اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے :بیان
فیصل آباد (سٹی رپورٹر، خصوصی رپورٹر)کسان بورڈ پاکستان نے گندم کی سرکاری قیمت 3500 روپے فی من مقرر کرنے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت گندم کی امدادی قیمت کم از کم 4500 روپے فی من مقرر کرے ، کیونکہ سبسڈی کے بغیر گندم 3500 روپے فی من فروخت کرنا ناممکن ہے ۔اس حوالے سے مرکزی صدر کسان بورڈ سردار ظفر حسین خاں نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اگر حکومت کسانوں کو کھاد، بیج، بجلی، ڈیزل اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں سبسڈی دے تو کسان دو ہزار روپے من کے حساب سے گندم فروخت کرنے کو بھی تیار ہیں ،حکومت گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کرے ، آٹے پر سبسڈی دے ، کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں 50 فیصد کمی، سیلاب متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 40 ہزار روپے امداد اور زرعی قرضوں کے مؤخر کرنے کا اعلان کرے ۔سردار ظفر حسین خاں نے بتایا کہ کسانوں کے مطالبات کے حق میں پنجاب بھر میں 24، 25 اور 26 اکتوبر کو ‘‘روڈ کارواں’’ہوگا، جسے بعد میں پورے پاکستان تک پھیلا دیا جائے گا ،کھاد مافیا اور اس کے سہولت کاروں کو نشانِ عبرت بنایا جائے ۔ ملاوٹی کھادیں، جعلی ادویات اور جعلی بیج فروخت کرنے والے ڈیلروں کو عمر قید کی سزا دی جائے ۔مرکزی صدر کسان بورڈ نے مطالبہ کیا کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے ، زرخیز زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے پر پابندی عائد کی جائیں۔ کھاد، زرعی ادویات، بجلی، گیس اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی کی جائے ۔