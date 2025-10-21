نوسربازوں نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے شہری کو لوٹ لیا
علی حمزہ کو گلبرگ میں نقدی، موبائل اور اے ٹی ایم کارڈ سے محروم کیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر) نوسربازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان ہتھیا لیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ گلبرگ کے علاقے میں علی حمزہ نامی شہری نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے بتایا کہ ملزمان نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے اسے روک لیا اور تلاشی کے بہانے اس سے نقدی، موبائل، اے ٹی ایم کارڈ سمیت دیگر سامان لے اڑے ، بعدازاں نوسرباز دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔