موٹروے کی حفاظتی باڑ توڑنے چوری کرنے والا ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
موٹروے کی حفاظتی باڑ توڑنے چوری کرنے والا ملزم گرفتار

موٹروے کی حفاظتی باڑ توڑنے اور چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقے سے گزرنے والی موٹروے کی حفاظتی باڑ توڑ کر چوری کرنے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا گیا ۔

