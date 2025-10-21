پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحریری امتحانات جاری
ممبران کمیشن نے صوبہ بھر میں امتحانی مراکز کا دورہ کیا،انتظامات کا جائزہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیرِ اہتمام مختلف محکموں کے فیصل آباد سمیت پنجاب کی چھ ڈویژنز میں تحریری امتحانات جاری ہیں۔ لاہور، سرگودھا، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن میں بھی امتحانی سلسلہ دو روز پر مشتمل ہے جس میں 75 ہزار سے زائد امیدوار شریک ہیں۔چیئرمین پی پی ایس سی لیفٹیننٹ جنرل (ر)محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر ممبران کمیشن نے گزشتہ روز پنجاب بھر میں قائم امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ممبران نے سکیورٹی کیلئے نصب موبائل فون جیمرز کا معائنہ بھی کیا۔ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن محمد صدیق شیخ نے سرگودھا ،ڈاکٹر ارشاد احمد نے راولپنڈی،فیصل آباد میں احمد علی کمبوہ اور ڈاکٹر راشد منصور ،حسن اقبال نے لاہور میں قائم امتحانی مراکز کا معائنہ کیا۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ہدایت پر نصیر احمد خان نے بہاولپور ،ملتان میں عارف نواز خان نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر پی پی ایس سی نے ممبران کمیشن کو امتحانی انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا اور امتحانات کے لئے سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ۔ آج ہونے والے امتحانات میں سب انسپکٹر پنجاب پولیس اور اسسٹنٹ لیبر ڈیپارٹمنٹ کے تحریری امتحان شامل ہیں۔