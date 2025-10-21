کمسن لڑکے سے زیادتی ،بدترین تشدد کا شکار بھی بنا دیا
ملز موں نے شہباز کے بیٹے کو زخمی کر دیا ،دھمکیاں دیتے ہوئے فرار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر(کمسن لڑکے کو قابو کرکے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ بدترین تشدد کا شکار بھی بنا دیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے باغ جناح کے قریب شہباز نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے بیٹے کو قابو کرلیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ تشدد کرتے ہوئے زخمی کر دیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔