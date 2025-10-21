صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نوازصرف وعدے نہیں ، عملی اقدامات بھی کر رہیں:موتیا مسعود

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی نے اپنے دورِ اقتدار میں مہنگائی سے خوشحال عوام کو بدحال کیا

 فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کی رکنِ پنجاب اسمبلی موتیا مسعود خالد نے کہا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیرِ اعلیٰ ہیں جو صرف وعدے نہیں بلکہ عملی طور پر کام کر کے دکھا رہی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے دورِ اقتدار میں مہنگائی سے خوشحال عوام کو بدحال کیا۔فیصل آباد میں مسلم لیگ (ن) کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان کے ڈیرے پر کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گرین بس سمیت پونے دو سال میں نہ صرف اربوں روپے کے پروجیکٹس دیئے گئے ہیں بلکہ غریب بچیوں کی شادیوں، طلباء کو سکالرشپ اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں عملی اقدامات کئے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف پارٹی قائد ہیں، وزیراعظم اور وزیرِ اعلیٰ پنجاب سمیت ارکان ان کی پالیسی کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں اور ہر فیصلہ ان کی مشاورت سے ہوتا ہے ۔ مسلم لیگ (ن)واحد جماعت ہے جس کے اراکین سمیت کارکنان بھی متحد اور متفق ہیں، جبکہ پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے ۔ریاستِ مدینہ اور تبدیلی کے دعویداروں نے ریاستِ مدینہ سے  ملنے والے تحائف بھی لوٹ لئے ، عوام کو زندہ درگور کر دیا۔ 

 

