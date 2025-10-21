صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ :پولیس کی بروقت کارروائی 2 مغوی طالبات بازیاب، ملزمان گرفتار

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )پولیس تھانہ گڑھ مہاراجہ کی بروقت کارروائی، مغوی 2طالبات بازیاب، ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق گڑھ مہاراجہ میں اغواء ہونیوالی محلہ خیمہ سادات کی۔۔۔

 رہائشی ومقامی سکول کی میڑک کی طالبات فائقہ فاطمہ اورسیرت زہرا کو پولیس نے بازیاب کر ا لیا اور ملزمان اسد ، چاند اورگڑیا نامی خاتون کو گرفتار کر لیا ۔سماجی حلقوں نے ایس ایچ او تھانہ گڑھ مہاراجہ نیئر عباس چٹھہ، سب انسپکٹر دانیال اشفاق سمیت پولیس کی ٹیم کی کارکردگی کو بے حد سراہا ہے ۔

 

