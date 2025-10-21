صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال جاری،شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

  • فیصل آباد
لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال جاری،شہری ذہنی اذیت میں مبتلا

سبزی فروش، کباڑ والے ، چھابڑی فروش اوربھکاری تک لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہے لاؤڈ سپیکر پر پابندی خوش آئند ،بلاامتیاز کارروائیاں ہونی چاہئیں:شہریوں کا مطالبہ

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)لاؤڈ سپیکرز پر ایمپلی فائر ایکٹ کا اطلاق کردیا گیا، لیکن گلی محلوں اور بازاروں میں سبزی فروش، کباڑ والے اور دیگر چھابڑی فروش لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائیاں شروع نہ ہو سکیں جس سے شہری شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق ایمپلی فائر ایکٹ پر سختی کردی گئی ہے ، لیکن اس کے باوجود گلی محلوں، مارکیٹوں اور بازاروں میں لاوڈ اسپیکرز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے ۔ گلی میں ریڑھی پر آنے والے سبزی اور پھل فروش لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، کباڑ خریدنے والے بھی لاؤڈ سپیکر چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیشتر علاقوں میں پیشہ ور بھکاری بھی لاؤڈ سپیکر چلا کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی خوش آئند ہے لیکن اس کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں ہونی چاہئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد

ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیرون ملک تعلیم ،سکالرشپس کے موضوع پر سیمینار

گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس