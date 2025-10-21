لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال جاری،شہری ذہنی اذیت میں مبتلا
سبزی فروش، کباڑ والے ، چھابڑی فروش اوربھکاری تک لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہے لاؤڈ سپیکر پر پابندی خوش آئند ،بلاامتیاز کارروائیاں ہونی چاہئیں:شہریوں کا مطالبہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)لاؤڈ سپیکرز پر ایمپلی فائر ایکٹ کا اطلاق کردیا گیا، لیکن گلی محلوں اور بازاروں میں سبزی فروش، کباڑ والے اور دیگر چھابڑی فروش لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائیاں شروع نہ ہو سکیں جس سے شہری شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق ایمپلی فائر ایکٹ پر سختی کردی گئی ہے ، لیکن اس کے باوجود گلی محلوں، مارکیٹوں اور بازاروں میں لاوڈ اسپیکرز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے ۔ گلی میں ریڑھی پر آنے والے سبزی اور پھل فروش لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، کباڑ خریدنے والے بھی لاؤڈ سپیکر چلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیشتر علاقوں میں پیشہ ور بھکاری بھی لاؤڈ سپیکر چلا کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی خوش آئند ہے لیکن اس کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں ہونی چاہئیں۔