جڑانوالہ: 3 رکنی خطرناک گینگ گرفتار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: 3 رکنی خطرناک گینگ گرفتار

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ایس پی جڑانوالہ بختیار احمد کی سربراہی میں پولیس نے 3 رکنی خطرناک گینگ گرفتار کر لیا۔تفصیلات کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ستیانہ پولیس نے سنگین مقدمات میں مطلوب تین رکنی عمیر عرف عمیری گینگ کو گرفتار کر لیا۔۔۔

یہ کارروائی ایس پی جڑانوالہ بختیار احمد کی سربراہی اور ایس ایچ او ستیانہ کی زیر نگرانی عمل میں لائی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان 18 سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث تھے ،ملزمان کے قبضہ سے 30 بور کے 2 پستول، 5 گولیاں، 8 عدد موٹرسائیکلز اور متعدد موبائل فونز برآمد کئے گئے جبکہ 13 لاکھ سے زائد رقم بھی برآمد کرلی گئی ۔

 

