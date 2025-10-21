صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم جاری ،تعلیمی ادارے میں سیمینار کا انعقاد

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم جاری ،تعلیمی ادارے میں سیمینار کا انعقاد

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک پولیس چنیوٹ کے شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں ،ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے آگاہی مہم جاری ہے۔۔۔

 انچارج ایجوکیشن یونٹ سب انسپکٹر سید علی رضا نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا جس کے دوران سٹوڈنٹس کو ٹریفک قوانین ، روڈ سیفی کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲاحمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں ،ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کر کے ٹریفک حادثات سے بچا جا سکتا ہے ،موٹر سائیکل سوار دوران سفر ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں ۔ 18 سال سے کم عمر اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے ، والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی ہرگز مت چلانے دیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارڈیالوجی ٹاور منصوبہ گوندلانوالہ منتقل کرنے کی تیاری

بوٹی مافیا کے خاتمے کیلئے اقدامات جاری ہیں : کمشنر گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا شہر کے مختلف علاقوں اور چلڈرن ہسپتال کا دورہ

سیالکوٹ 4:ارب 85 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہو نگے

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی سرگرمیاں

ڈی پی او کی جانب سے بیمار اہلکاروں میں امدادی چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس