چنیوٹ:ٹریفک پولیس کی آگاہی مہم جاری ،تعلیمی ادارے میں سیمینار کا انعقاد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹریفک پولیس چنیوٹ کے شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں ،ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے آگاہی مہم جاری ہے۔۔۔
انچارج ایجوکیشن یونٹ سب انسپکٹر سید علی رضا نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا جس کے دوران سٹوڈنٹس کو ٹریفک قوانین ، روڈ سیفی کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲاحمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں ،ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کر کے ٹریفک حادثات سے بچا جا سکتا ہے ،موٹر سائیکل سوار دوران سفر ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں ۔ 18 سال سے کم عمر اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے ، والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی ہرگز مت چلانے دیں ۔