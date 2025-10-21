صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں کی حالت زار حکومت کی نااہلی کا ثبوت:رانا آفتاب

  • فیصل آباد
ہسپتالوں کی حالت زار حکومت کی نااہلی کا ثبوت:رانا آفتاب

سیاست کو گالی بنا دیا گیا ، نئی نسلوں کو پڑھا لکھا پاکستان دینے کی ضرورت

پینسرہ(نمائندہ دنیا )ممبر صوبائی اسمبلی رانا آفتاب احمد خان نے کہا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار پنجاب حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے ، پنجاب حکومت جتنا پیسہ تزئین و آرائش اور اپنی پبلسٹی پر خرچ کر رہی یہی اگر ہسپتالوں کے بنیادی مسائل کے حل پر خرچ کرے تو لاکھوں مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں سے مہنگے علاج کی ضرورت پیش نہ آئے ، ڈویژن بھر کے افراد کے لئے الائیڈ ہسپتال میں صرف ایک ایم آئی آر مشین ہے ،کسی ہسپتال میں ڈاکٹر موجود نہیں تو کسی میں سرجن کی سیٹ خالی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ڈیرے پر آئے عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس موقع پر برگیڈئیر (ر )سید محمد عباس،سابق ناظم رانا منظور ،رانا اسد آفتاب نسوانہ ،رانا شاہد شمشاد ،زاہد رشید،رانا لیاقت ،رانا ریحان، شبیر خان ،رانا سلیم سلطانی، جاوید انصاری، رانا عامر خان و دیگر موجود تھے ۔رانا آفتاب احمد خان نے مزید کہا سیاست کو گالی بنا دیا گیا ، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو رہی ہے ،منافقت کو سیاست سمجھ لیا گیا جو ہمارے زوال کا سبب ہے ،چند روزہ اقتدار کیلئے نفرت کے بیج بونے کی بجائے عوامی خدمت پر توجہ دیں ،انتقامی سیاست بہت ہو چکی اب آنے والی نسلوں کو متحد روشن اور پڑھا لکھا پاکستان دینے کی ضرورت ہے ۔

 

