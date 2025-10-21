صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ میں سموگ کی روک تھام کیلئے محکمہ زراعت متحرک

  فیصل آباد
شورکوٹ میں سموگ کی روک تھام کیلئے محکمہ زراعت متحرک

دھان کی باقیات جلانے پر مقدمات درج،بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی کی تنبیہ

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)سموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کیلئے محکمہ زراعت تحصیل شورکوٹ متحرک ہو گیا۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع)مہر اعجاز صالح کی ہدایت پر دھان کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں،موضع لڈا ماہنی میں کاشتکار محمد عارف قوم لونا، اعجاز منیر اور اظہر منیر کے خلاف دھان کی باقیات جلانے کے جرم میں تھانہ وریام والا میں مقدمات درج کروادیئے گئے ہیں۔محکمہ زراعت کی جانب سے دیگر کاشتکاروں کو بھی سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ فصل کی باقیات ہرگز نہ جلائیں کیونکہ یہ عمل نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی کو بھی متاثر کرتا ہے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت مہر اعجاز صالح نے واضح کیا ہے کہ جو کاشتکار اس ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا، اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ،محکمہ زراعت ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار زراعت کے فروغ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے اور کسانوں کو متبادل طریقے اپنانے کیلئے رہنمائی بھی فراہم کی جا رہی ہے ۔

 

