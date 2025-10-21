صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں ، میرج ہالز کوبھاری جرمانے

  فیصل آباد
چنیوٹ:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں ، میرج ہالز کوبھاری جرمانے

میرج ہالز کے کچن کے معائنہ کے دوران سٹوریج میں صفائی کے انتظامات صفر

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )محفوظ اور صحت مند خوراک کی فراہمی کے مشن کے تحت ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیوں کا تسلسل جاری ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایاکہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات پرمیرج ہالز کو بھاری جرمانے عائد کئے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ میرج ہالز کے کچن کے معائنہ کے دوران سٹوریج میں صفائی اورحشرات کے تدارک کے انتظامات صفر پائے گئے ۔فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹس بھی موجود نہ تھے ۔دوران معائنہ برآمد7 کلو سے زائد ممنوع چائنیز سالٹ اور 2 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات  تلف کردی گئیں۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پرایک لاکھ 25ہزار 5 سو روپے کے جرمانے عائدکئے گئے ۔

 

