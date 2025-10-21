صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کرلیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ریل بازار کے علاقے صادق مارکیٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے والے پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے ۔

