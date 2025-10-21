صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری :بغیر نقشہ تعمیر کی جانیوالی متعدد دکانیں سیل

  • فیصل آباد
سمندری(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی سمندری نے نقشہ پاس کئے بغیر تعمیر کی جانے والی متعدد دکانیں سیل کر دیں۔ ذرائع کے مطابق دکانیں ایم سی ایس سے نقشہ پاس کروائے بغیر تعمیر کی گئیں۔۔۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ میونسپل کمیٹی سمندری کے ارباب اختیار کو نئے سرے سے شہر بھر کی دکانوں اور پلازوں کی چیکنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سی دکانیں اور بڑے کاروباری مراکز کے نقشے پاس نہیں ہوئے ، جس پر عوام کو مسائل کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے مالکان کی جانب سے نقشہ منظور ی کیلئے فائلیں جمع کروانے کی یقین دہانی پربعدازاں دکانیں ڈی سیل بھی کر دیں۔ 

 

