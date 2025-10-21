حکومت اشیا ء کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام:خالد محمود
غلہ اور سبز منڈی میں بیٹھے آڑھتی من مانی قیمتوں پر چیزیں فروخت کررہے ہیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنما خالد محمود اعظم آبادی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے تمام تر دعوؤں کے باوجود چینی، گندم، گوشت، چاول سمیت روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنی ہی طے کردہ قیمتوں پر عملدرآمد کروانے میں بری طرح ناکام نظر آ رہی ہیں۔مصنوعی مہنگائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب کے نام پر سبزیوں کے ریٹ غریب و مزدور طبقہ کی پہنچ سے باہر ہو چکے ، غلہ اور سبز منڈی میں بیٹھے آڑھتی اپنی من مانی قیمتوں پر چیزیں فروخت کررہے ہیں ،ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔