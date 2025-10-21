افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان کیخلاف سازشیں کر رہے : آزاد علی تبسم
چک جھمرہ(نامہ نگار)جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ(ن) فیصل آباد و ضمنی انتخاب پی پی 98 کے امیدوار آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔۔۔
لیکن ہماری مسلح افواج کے عزم و موجودگی کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں۔انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت خارجی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے جبکہ افغانستان اس مداخلت کا آلہ کار بن رہا ہے ۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے جبکہ بھارت مسلسل مداخلت کے ذریعے ہمارے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے گٹھ جوڑ کا مقصد پاکستان میں بدامنی پھیلانا اور قومی یکجہتی کو کمزور کرنا ہے ۔