جھنگ :ایل پی جی ریفلنگ کے دوران دھماکا ، 6 افراد جھلس کر شدید زخمی

  فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ میں ایل پی جی ریفلنگ کے دوران دھماکا ، 6 افراد جھلس کر شدید زخمی ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق جھنگ لاری اڈہ سرگودھا روڈ پر ایل پی جی ریفلنگ کے دوران خوفناک آگ بھڑک اُٹھی۔۔۔

 جس نے دو گاڑیوں اور ایک دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا، تاہم چھ افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ پر قابو پانے میں تقریباً 25 منٹ لگے ، 8 ملین روپے کا نقصان ہوا۔شہریوں کے مطابق لاری اڈے پر غیر قانونی ریفلنگ کا دھندہ عرصہ سے جاری ہے۔

 

