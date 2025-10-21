لیاقت بلوچ کی رانا رفیق کی وفات پر ان کے گھر جا کر بھائی سے تعزیت
پینسرہ،ٹھیکریوالا(نمائندگان دنیا) جماعت اسلامی کے رہنماء لیاقت بلوچ کی چک نمبر 66ج ب دھاندرہ آمد، جماعت اسلامی پی پی 108کے عہدیدار رانا رفیق کی وفات پر ان کے گھر جا کر ان کے بھائی رانا منیر سے تعزیت کی۔۔۔
اس موقع پر ضلعی امیر جماعت اسلامی پروفیسر محبوب الزمان بٹ ،زونل امیر میاں عمران عبداللہ و دیگر ارکان جماعت بھی موجود تھے ۔لیاقت بلوچ نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا شمار جماعت کے مخلص ساتھیوں میں ہوتا تھا، ان کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔