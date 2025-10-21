صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، زیورات چوری

  • فیصل آباد
اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، زیورات چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، زیورات، پنکھے اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقے چک نمبر 60 جو ب میں فیصل رحمان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ رشتہ داروں کے گھر گیا ہوا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، موبائل فون، واٹر پمپ، ٹوکہ مشین، موٹریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

