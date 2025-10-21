سابقہ رنجش ،خاتون کو گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنا دیا
سلمیٰ نامی خاتون کے گھر پر ملزموں نے دھاوا بول دیا ، دھمکیاں دیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 261 رب کی رہائشی سلمیٰ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور اسے قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا۔ اس دوران اس کے کپڑے پھٹنے سے وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ بعدازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔