شورکوٹ:پولیس کی کارروائی منشیات برآمد، 2ملزم گرفتار
شورکوٹ(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ، کیپٹن (ر)بلال افتخار کیانی کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ کینٹ نے منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔
پولیس ذرائع کے مطابق ایس ایچ او بہلول واصل نے اے ایس آئی محمد اصغر، سب انسپکٹر محمد تنویر اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ندیم انور سے 3 کلو سے زائد چرس ، 370 گرام آئس، عنایت سے 36 لٹر شراب برآمد کرکے انہیں گرفتار کر لیا، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ۔