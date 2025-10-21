صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:پولیس کی کارروائی منشیات برآمد، 2ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
شورکوٹ:پولیس کی کارروائی منشیات برآمد، 2ملزم گرفتار

شورکوٹ(نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ، کیپٹن (ر)بلال افتخار کیانی کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ کینٹ نے منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔۔۔

پولیس ذرائع کے مطابق ایس ایچ او بہلول واصل نے اے ایس آئی محمد اصغر، سب انسپکٹر محمد تنویر اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ندیم انور سے 3 کلو سے زائد چرس ، 370 گرام آئس، عنایت سے 36 لٹر شراب برآمد کرکے انہیں گرفتار کر لیا، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارڈیالوجی ٹاور منصوبہ گوندلانوالہ منتقل کرنے کی تیاری

بوٹی مافیا کے خاتمے کیلئے اقدامات جاری ہیں : کمشنر گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا شہر کے مختلف علاقوں اور چلڈرن ہسپتال کا دورہ

سیالکوٹ 4:ارب 85 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہو نگے

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی سرگرمیاں

ڈی پی او کی جانب سے بیمار اہلکاروں میں امدادی چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس