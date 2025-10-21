ٹھیکریوالا:کارخانوں سے زہریلے دھویں کا اخراج ،شہری بیمار
فضاء میں مضر صحت گیسوں اور دھوئیں کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی محکمہ ماحولیات ، ضلعی انتظامیہ کی خاموشی سے عوامی پریشانیوں میں اضافہ
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)دھاندرہ، سدھار اور اطراف میں ماحولیاتی آلودگی بدستور برقرار ، متعدد کارخانوں سے زہریلا دھواں خارج ہونے لگا ،شہری بیماریوں میں مبتلا، متعلقہ حکام خاموش ۔تفصیلات کے مطابق دھاندرہ، سدھار اور گردونواح میں ماحولیاتی آلودگی ختم نہ ہو سکی، بیشتر فیکٹریوں میں غیر معیاری اور ممنوعہ ایندھن کے استعمال کا سلسلہ معمول بن چکا ، جس کے باعث فضاء میں مضر صحت گیسوں اور دھوئیں کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آلودہ فضا میں مسلسل سانس لینے سے بچے ، بزرگ اور نوجوان کھانسی، دمہ اور سانس کی تکالیف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔محکمہ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ کی خاموشی نے عوامی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی جی ماحولیات سے صورتحال کا فوری نوٹس لے کر غیر معیاری ایندھن استعمال کرنے والے کارخانوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔