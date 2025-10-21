جڑانوالہ :تحریک خدمت انسانی ہسپتال میں آئی کیمپ ، 33 مریضوں کے آپریشن ،متعدد افراد کا معائنہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تحریک خدمت انسانی ہسپتال میں آئی کیمپ کا انعقاد، 33 مریضوں کے آپریشن اور متعدد افراد کا معائنہ کیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تحریک خدمت انسانی ہسپتال میں آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں 33 مریضوں کے آپریشن جبکہ متعددافراد کا معائنہ کیا گیا۔ اس کیمپ کی نگرانی فیصل آباد کے سینئر آئی سرجن ڈاکٹر حسن رضا نے کی جبکہ ان کی معاونت ڈاکٹر فاریہ مقبول نے کی۔ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت ہمارا نصب العین ہے ۔ کیمپ کے موقع پر صدر تحریک خدمت انسانی زاہد خان ، خواجہ عبدالودود، ایگزیکٹو باڈی کے ممبران مرزا احمد ،زکریا شورش و دیگر افراد بھی موجود تھے ۔