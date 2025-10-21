صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکوآنہ :پنجاب بار کے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد

  • فیصل آباد
مکوآنہ :پنجاب بار کے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد

مکوآنہ(نمائندہ دنیا)پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے سلسلہ میں جھنگ سیٹ کیلئے امیدوار مشتاق احمد،فیصل آباد سیٹ کیلئے چودھری امتیاز احمد کے اعزاز میں سیاسی و سماجی شخصیت حاجی ملک مظہر اعوان کی سر پرستی میں حاجی ملک مظہراعوان کے مکوآنہ بائی پاس پرواقع ڈیرہ پر تقریب کا انعقاد کیاگیا۔۔۔

جس میں علاقہ کے وکلاء نے کثیرتعدادمیں شرکت کی جن کی قیادت ملک محمد صہیب علوی ایڈووکیٹ نے کی۔ دیگر وکلاء میں فرمان رندھاوا،عمران رندھاوا، فیصل اعجاز اعوان ، ملک شاہد جمیل ،اسرار شاہ،قاری شاہد شہزاد ،حافظ عادل جامی ،رائے ظہور کھرل ،محمد سلمان اور ارسلان مظفر پراچہ و دیگر نے شرکت کی اور امیدواروں کی مکمل سپورٹ کا عہد کیااس موقع پرمہمانوں کو پرتکلف عشائیہ دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گرد آلود ہوائوں،کچرا جلانے اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات سے امراض بے قابو

سیف سٹی منصوبے میں توسیع کی منظوری

مزید اضلاع میں پیپلزبس سروس شروع کرنے کا اعلان

لوڈشیڈنگ کیخلاف احتجاج پر یوسی چیئرمین سمیت کئی افراد گرفتار

ناظر سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ میں انتخابات کرانے کا حکم

بلدیہ عظمیٰ کے قبرستانوں کی ازسرنورجسٹریشن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس