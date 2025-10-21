مکوآنہ :پنجاب بار کے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد
مکوآنہ(نمائندہ دنیا)پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے سلسلہ میں جھنگ سیٹ کیلئے امیدوار مشتاق احمد،فیصل آباد سیٹ کیلئے چودھری امتیاز احمد کے اعزاز میں سیاسی و سماجی شخصیت حاجی ملک مظہر اعوان کی سر پرستی میں حاجی ملک مظہراعوان کے مکوآنہ بائی پاس پرواقع ڈیرہ پر تقریب کا انعقاد کیاگیا۔۔۔
جس میں علاقہ کے وکلاء نے کثیرتعدادمیں شرکت کی جن کی قیادت ملک محمد صہیب علوی ایڈووکیٹ نے کی۔ دیگر وکلاء میں فرمان رندھاوا،عمران رندھاوا، فیصل اعجاز اعوان ، ملک شاہد جمیل ،اسرار شاہ،قاری شاہد شہزاد ،حافظ عادل جامی ،رائے ظہور کھرل ،محمد سلمان اور ارسلان مظفر پراچہ و دیگر نے شرکت کی اور امیدواروں کی مکمل سپورٹ کا عہد کیااس موقع پرمہمانوں کو پرتکلف عشائیہ دیا۔