جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

  • فیصل آباد
سروے کے ذریعے حاصل کوائف ملکی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں:علی اکبربھنڈر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے شماریات کے عالمی دن کے موقع پردرست شماریات کی اہمیت اجاگر کرنے کیلئے ڈپٹی کمشنرجھنگ علی اکبربھنڈر کی زیر قیادت آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس میں انچارج شماریات آفیسر امتیاز احمد گوندل، شماریات آفیسر عمران عشرت، شماریات اسسٹنٹ جھنگ جاوید اقبال،شماریات اسسٹنٹ شازیہ رحمن، شماریات اسسٹنٹ فرحت جبیں سمیت دیگر سٹاف،سول سوسائٹی، طلبہ و دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واک کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے خطاب میں کہا کہ سروے کے ذریعے حاصل کئے گئے کوائف کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں،سروے ٹیموں کو ہمیشہ درست کوائف دینے چاہئیں کیونکہ اعدادوشمار اقتصادی ترقی، افراط زر، اور روزگار کی شرح کو ٹریک کرنے ،صحت کی دیکھ بھال کی پالیسیوں، میں مدد کرتا ہے ۔ اس موقع پر دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔

 

